İskenderun'da görme engelliler için etkinlik düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Belediye tarafından İskenderun Millet Parkı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, görme engelli vatandaşlar ağırlandı.
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, katılımcıların Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü'nü kutladı.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Programın ardından katılımcılar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.