Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da görme engelliler için etkinlik düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da görme engelliler için etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Belediye tarafından İskenderun Millet Parkı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, görme engelli vatandaşlar ağırlandı.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, katılımcıların Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü'nü kutladı.

        İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Programın ardından katılımcılar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremlerde hasar alan Erzin Devlet Hastanesi kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde hasar alan Erzin Devlet Hastanesi kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
        Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için...
        Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için...
        Hatay'da depremde yakınlarını yitirenlerin yargıya erişimi mobil araçla kol...
        Hatay'da depremde yakınlarını yitirenlerin yargıya erişimi mobil araçla kol...
        Hatay'da girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
        Hatay'da girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, öğretmenlerle buluştu
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, öğretmenlerle buluştu