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        Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedek lastiğinde 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:33
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        Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedek lastiğinde 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Araçtaki M.K. ile H.G.H. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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