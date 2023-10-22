Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde Filistin'e destek etkinliği yapıldı

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde Filistin'e destek etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde etkinlik düzenlendi.

        AGD'nin "Öfkemiz sınırda, sabrımız sınırda" sloganıyla organize ettiği etkinlik kapsamında oluşturulan konvoy, farklı ilçelerden geçtikten sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde son buldu.

        Alana, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarla gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

        Katılımcılar, Filistin'e destek ve "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları attı.

        AGD Genel Başkanı Salih Turhan, buradaki konuşmasında, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için sınıra kadar geldiklerini söyledi.

        Konvoya katılmak için uzun yol kateden vatandaşlara teşekkür eden Turhan, "Biz Gazze'de, Kudüs'te netice alana kadar şu meydanları bırakmayalım." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da bisiklet turu düzenlendi
        Dörtyol'da bisiklet turu düzenlendi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Hatay'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        Hatay'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        Amazon Türkiye'nin desteğiyle Hatay'da "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi" a...
        Amazon Türkiye'nin desteğiyle Hatay'da "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi" a...
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
        İskenderun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        İskenderun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi