Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde Filistin'e destek etkinliği yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde etkinlik düzenlendi.

AGD'nin "Öfkemiz sınırda, sabrımız sınırda" sloganıyla organize ettiği etkinlik kapsamında oluşturulan konvoy, farklı ilçelerden geçtikten sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde son buldu.

Alana, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarla gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Katılımcılar, Filistin'e destek ve "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları attı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, buradaki konuşmasında, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için sınıra kadar geldiklerini söyledi.

Konvoya katılmak için uzun yol kateden vatandaşlara teşekkür eden Turhan, "Biz Gazze'de, Kudüs'te netice alana kadar şu meydanları bırakmayalım." dedi.