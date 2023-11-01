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        Hatay'da, Uluslararası 1. Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi düzenlendi

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Uluslararası 1. Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:26
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        Hatay'da, Uluslararası 1. Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi düzenlendi
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        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Uluslararası 1. Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi düzenlendi.

        Onursal başkanlığını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un yaptığı kongre, İSTE Mavi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kongrede, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kriz ve afet dönemlerinde eğitimin sürdürülebilirliği konusunda bilgi verdi.

        Eğitim sonunda milli eğitim müdürleri Tüysüz, Kahraman ve Albak'a teşekkür belgesi verildi.

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