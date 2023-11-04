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        Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi

        Hatay'da kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:08
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        Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi
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        Hatay'da kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçesindeki 4 iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi.

        İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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