Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi

Hatay'da kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçesindeki 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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