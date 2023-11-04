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        Hatay'da yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan firari cinayet şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:53
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        Hatay'da yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan firari cinayet şüphelisi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan aranan Ş.İ'nin saklandığı adres tespit edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda zanlı, gözaltına alındı.

        Ş.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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