Hatay'da yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan firari cinayet şüphelisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan aranan Ş.İ'nin saklandığı adres tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda zanlı, gözaltına alındı.

Ş.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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