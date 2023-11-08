Hatay'da belediye aracıyla aydınlatma direği çalan 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde belediye aracıyla aydınlatma direği çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksaray Mahallesi'nde belediye aracının yanında şüpheli hareketler sergileyen M.A, M.A.Y, M.Ö. ve H.K. polis ekiplerince durduruldu.

Belediye aracıyla aydınlatma direği çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Belediye aracı ise Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.