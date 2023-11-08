Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da belediye aracıyla aydınlatma direği çalan 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde belediye aracıyla aydınlatma direği çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da belediye aracıyla aydınlatma direği çalan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde belediye aracıyla aydınlatma direği çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksaray Mahallesi'nde belediye aracının yanında şüpheli hareketler sergileyen M.A, M.A.Y, M.Ö. ve H.K. polis ekiplerince durduruldu.

        Belediye aracıyla aydınlatma direği çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Belediye aracı ise Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteynerinin çalınmasıyla ilgili 1 ki...
        Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteynerinin çalınmasıyla ilgili 1 ki...
        İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı
        İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı
        Hatay'da demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 12 işçi yaralandı
        Hatay'da demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 12 işçi yaralandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı