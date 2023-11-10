Dörtyol'da öğretmenler Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yılında sevdiği şarkılarla andı.

Portakal Çiçeği Anaokulu'nda, etkinlik düzenlendi.

Okulda görev yapan öğretmenler, etkinlikte Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, gazetecilere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

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