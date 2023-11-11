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        Hatay'da asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca, av tüfeği, otomatik tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:17
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        Hatay'da asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca, av tüfeği, otomatik tüfek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde uygulama yaptı.

        Bazı ev ve araçlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca, 1 av tüfeği, 1 otomatik tüfek, 2 tüfek şarjörü, 46 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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