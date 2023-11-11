Hatay'da asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca, av tüfeği, otomatik tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde uygulama yaptı.

Bazı ev ve araçlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca, 1 av tüfeği, 1 otomatik tüfek, 2 tüfek şarjörü, 46 fişek ele geçirildi.