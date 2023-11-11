Depremlerden etkilenen Hatay'da "Suna Polat Gençlik Merkezi" açıldı

Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın merhume annesi Suna Polat adına Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesine yaptırdığı "Suna Polat Gençlik Merkezi" hizmete girdi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, merkezin açılışı için geldikleri ilçede ilk olarak depremzedeleri ziyaret etti.

Karaçay Mahallesi'nde Polat Vakfınca yaptırılan Karaçay Polatköy Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya gelen heyet, buradaki çocuklara Galatasaray forması ve atkıları hediye etti.

Ardından heyet, Polat Vakfı ve Samandağ Belediyesi işbirliğinde Deniz Mahallesi'nde yaptırılan "Suna Polat Gençlik Merkezi" açılışına katıldı.

Adnan Polat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, depremden zarar görmüş insanlara katkıda bulunmaya ve destek olmaya devam etmenin kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren aktif olarak Galatasaray Kulübü ve Polat Holding olarak afet bölgelerine desteklerini sürdürdüklerini aktaran Polat, afetin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Devletin kendi imkanları çerçevesinde elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Polat şöyle konuştu:

"Biz sadece 'Devlet yapsın da görelim.' şeklinde yaklaşamayız. Depremin ilk bir ayında, Türk milletinin hepsi buradaki acıyı damarlarına kadar hissettiler ve ellerinden gelen yardımı yaptılar. Ama şu anda görüyorum ki millet tamamıyla burada olan bitenleri unuttu, kanıksadı, olağan kabul etti. Halbuki bu yanlış. Şu anda depremden zarar görenlerin en zor günleri. Bu süreç, evleri yapılana, taşınana kadar da yaşanacak. Allah yardımcıları olsun. Biz millet olarak lütfen tekrar deprem bölgesine konsantre olalım. Elimizden gelen her desteği onlara yapalım."

- "TOKİ ile 300 kalıcı konutluk bir protokolümüzü imzalamak üzereyiz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin Türkiye'ye büyük yıkım getirdiğini, çok sayıda kişinin bundan etkilendiğini söyledi.

Kulüp olarak afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesine desteği sürdürdüklerini aktaran Özbek şöyle devam etti:

"Hep bir farkındalık yaratmak peşindeydik. Kulüp olarak yaptığımız organizasyonlarda, söylemlerimizde hep bunu kullandık. Öyle ki bundan bir müddet evvel Kahramanmaraş'ta NEF Vakfı ile yaptığımız aşağı yukarı 500 konteyneri hizmet açtık. Bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bölgenin ekonomisi, burada yaşayan insanların iyi bir barınmaya ihtiyacı olduğu noktasından hareketle Galatasaray Spor Kulübü olarak önce AFAD ile protokol yaptık ve yaptığımız protokol çerçevesinde bütün Galatasaraylılara bu işe el atmaya davet ettik. TOKİ ile 300 kalıcı konutluk bir protokolümüzü imzalamak üzereyiz. Bu 300 kalıcı konutun dağılımını da şöyle yaptık; 100'ü Hatay, 100'ü Kahramanmaraş ve 100'ü de Adıyaman."

Özbek, deprem bölgesine hassasiyetin bitmemesini, buradaki yaraların sarılması için herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Konuşmaların ardından Suna Polat Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ile vatandaşlar katıldı.