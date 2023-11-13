İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli F.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Farklı suçlardan da arandığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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