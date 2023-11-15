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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:40
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı.

        Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Haraparası Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

        İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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