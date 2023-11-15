İskenderun'daki silahlı saldırının zanlıları yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim'de Buluttepe Mahallesi'nde bir ikamete silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından ekipler faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, olayın şüphelileri F.Ö, H.D ve K.T'yi yakaladı.

Şüphelilerinin ikametlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 3 tüfek fişeği, bıçak ve el telsizi ele geçirildi.