İskenderun'daki silahlı saldırının zanlıları yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim'de Buluttepe Mahallesi'nde bir ikamete silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından ekipler faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, olayın şüphelileri F.Ö, H.D ve K.T'yi yakaladı.
Şüphelilerinin ikametlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 3 tüfek fişeği, bıçak ve el telsizi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.