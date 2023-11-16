Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Masatlı ile basına kapalı görüştü.

        Daha sonra Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırına giden heyetteki Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in durum değerlendirmesi yapmak üzere kendilerini Hatay'a görevlendirdiğini söyledi.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Karasu, "Hatay nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi ise bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yöneticilerinin, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere hepimizin şahsi meselesidir." dedi.

        Karasu, kentin ulaştırma ve altyapıyla ilgili sorunlarından bahsederek, bunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

        Hatay Havalimanı'nın 8 aydır açılamadığını belirten Karasu, "Şu anda yeniden aynı havaalanında ihale yapıldığı ve çalışmaların başladığı ifade ediliyor." diye konuştu.

        Karasu, deprem konutlarının yapımının da hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

        Suat Özçağdaş da depremlerde Hatay'da 210 civarında okulun yıkıldığını, 160 civarında okulun da orta hasarlı olduğunu, kamu binalarının afetlere daha dayanıklı yapılması gerektiğini aktardı.

        Hükümetin eğitime ayırdığı bütçeyi eleştiren Özçağdaş, eğitimdeki sorunların kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini anlattı.

        Özçağdaş, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Hatay'da da ciddi bir ekonomik sorun olduğunu savundu.

        Erhan Adem de ziyaretlerinde çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini, üreticinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        - Yıkım çalışmasını incelediler, okul ziyaretinde bulundular

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, inşası sürerken depremlerde hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarını da inceledi.

        Özçağdaş, Karasu ve Adem, daha sonra Defne ilçesinde depremde hasar alan Cengiz Topel İlköğretim Okulunda incelemede bulundu.

        Burada konuşan Özçağdaş, Hatay'ın bir kalkınma programına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Depremi yaşamış olan çocukların geleceğini yeniden el birliğiyle sarıp sarmalayarak kurmak zorundayız." dedi.

        Özçağdaş, Türkiye'yi deprem bölgesinde yaşanan sorunlara odaklanmaya davet etti.

        Daha sonra Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Antakya EXPO'da basına kapalı görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Depremde ailesini kaybeden Suriyeli Ahmed, ülkesindeki babası ile sınırda b...
        Depremde ailesini kaybeden Suriyeli Ahmed, ülkesindeki babası ile sınırda b...
        Depremde annesi, ablası ve 2 ağabeyini kaybeden Suriyeli çocuk, babasına ka...
        Depremde annesi, ablası ve 2 ağabeyini kaybeden Suriyeli çocuk, babasına ka...
        Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
        Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
        CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay'da
        CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay'da
        Hatay'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı
        Hatay'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı
        Akkök Holding, İskenderun´daki depremzedelere destek merkezi açtı 
        Akkök Holding, İskenderun´daki depremzedelere destek merkezi açtı 