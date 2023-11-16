CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Masatlı ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırına giden heyetteki Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in durum değerlendirmesi yapmak üzere kendilerini Hatay'a görevlendirdiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Karasu, "Hatay nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi ise bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yöneticilerinin, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere hepimizin şahsi meselesidir." dedi.

Karasu, kentin ulaştırma ve altyapıyla ilgili sorunlarından bahsederek, bunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Hatay Havalimanı'nın 8 aydır açılamadığını belirten Karasu, "Şu anda yeniden aynı havaalanında ihale yapıldığı ve çalışmaların başladığı ifade ediliyor." diye konuştu.

Karasu, deprem konutlarının yapımının da hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Suat Özçağdaş da depremlerde Hatay'da 210 civarında okulun yıkıldığını, 160 civarında okulun da orta hasarlı olduğunu, kamu binalarının afetlere daha dayanıklı yapılması gerektiğini aktardı.

Hükümetin eğitime ayırdığı bütçeyi eleştiren Özçağdaş, eğitimdeki sorunların kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini anlattı.

Özçağdaş, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Hatay'da da ciddi bir ekonomik sorun olduğunu savundu.

Erhan Adem de ziyaretlerinde çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini, üreticinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

- Yıkım çalışmasını incelediler, okul ziyaretinde bulundular

CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem, inşası sürerken depremlerde hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarını da inceledi.

Özçağdaş, Karasu ve Adem, daha sonra Defne ilçesinde depremde hasar alan Cengiz Topel İlköğretim Okulunda incelemede bulundu.

Burada konuşan Özçağdaş, Hatay'ın bir kalkınma programına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Depremi yaşamış olan çocukların geleceğini yeniden el birliğiyle sarıp sarmalayarak kurmak zorundayız." dedi.

Özçağdaş, Türkiye'yi deprem bölgesinde yaşanan sorunlara odaklanmaya davet etti.

Daha sonra Özçağdaş, Karasu ve Adem, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Antakya EXPO'da basına kapalı görüştü.