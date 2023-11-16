Hatay'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesindeki sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aknehir Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.