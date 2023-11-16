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        Hatay'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Defne ilçesindeki sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:16
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        Hatay'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Defne ilçesindeki sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aknehir Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi.

        Jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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