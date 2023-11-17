Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        KKTC Başbakanı Üstel, Hatay Valisi Masatlı'yı ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Başbakanı Üstel, Hatay Valisi Masatlı'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, KKTC Başbakanı Üstel ile eşi Fatma Zerrin Üstel ve beraberindekileri, Valilik İskenderun Hizmet Binası'ndaki makamında ağırladı.

        Ziyarette Üstel, imkanlar çerçevesinde Hatay için katkılarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Vali Masatlı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, devletin var gücüyle depremin yaralarının sarılması, Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için çalıştığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Hatay'da, depremlerde ağır hasar alan aile sağlığı merkezi yeniden inşa edi...
        Hatay'da, depremlerde ağır hasar alan aile sağlığı merkezi yeniden inşa edi...
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı
        Hatay'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da okuldan hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da okuldan hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı