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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:21
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 33, Betül Kutlu 3, Nuran Tutsak 2, Elanur Demir 8, Öykü Canlıel 2, Brown 20

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 7, Büşra Akgün 8, Cave 19, Davis 14, Robinson 23, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 4

        1. Periyot: 19-19

        Devre: 32-45

        3. Periyot: 53-62

        Beş faulle çıkanlar: 36.44 Robinson, 39.06 Cave (İlkem Yapı Tarsusspor)

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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