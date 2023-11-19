ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 33, Betül Kutlu 3, Nuran Tutsak 2, Elanur Demir 8, Öykü Canlıel 2, Brown 20

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 7, Büşra Akgün 8, Cave 19, Davis 14, Robinson 23, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 32-45

3. Periyot: 53-62

Beş faulle çıkanlar: 36.44 Robinson, 39.06 Cave (İlkem Yapı Tarsusspor)

HATAY

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