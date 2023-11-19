Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.
Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Öte yandan denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.