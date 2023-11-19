Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu Samandağ Kaymakamlığınca ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak 424 kalıcı konutun projesinin belli olduğu bildirildi.

Samandağ Kaymakamlığınca ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak 424 kalıcı konutun projesinin belli olduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılacak 424 kalıcı konutun projesinin belli olduğu ifade edilen açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"TOKİ tarafından Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde ilk etapta yapılacak olan 424 konut projesi temeli atıldı. Şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılacak."