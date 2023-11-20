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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:31
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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