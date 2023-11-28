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        AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da incelemede bulundu:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:09
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        AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da incelemede bulundu:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda incelemede bulundu.

        Memiş, beraberindeki İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile deniz taşmasının yaşandığı bölgede yetkililerden bilgi aldı.

        Burada açıklamada bulunan Memiş, hafta sonu neredeyse tüm Türkiye'de hava muhalefetinin "turuncu" uyarıda olduğunu anımsattı.

        Özellikle sahil şehirlerinin olumsuz hava koşullarından etkilendiğini aktaran Memiş, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda, kamunun bütün imkanlarının bu durumun yönetilmesi için seferber edildiğini vurguladı.

        İskenderun'da da hafta sonu yaşanan yağış ve fırtına nedeniyle sahil şeridinin denizden gelen suyla dolduğunu hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:

        "Aslında 6 Şubat'ta karada meydana gelen deprem hadisesinden sonra yaklaşık 40 santimetre kara parçası suya gömülmüştü. İskenderun Körfezi'nin tamamı için bunu söyleyebiliriz. Biz bu durumu bildiğimiz için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, deniz taşmasının önüne geçmek maksadıyla bir tahkimat çalışmasına zaten başlamışlardı. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yapılan tahkimat sisteminin faydalı olduğunu gözlemledik. Ancak çalışma inşaat halinde devam ediyorken böyle bir hava muhalefetiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla şimdi projede bir revizyona gidilerek yaklaşık 2,2 kilometrelik alan tahkimat alanı neredeyse 4 kilometreye çıkarıldı. Bu alanın komple tahkimatını inşallah yenileyeceğiz. Bu sorunun kesin çözümüne yönelik bir çalışma olacak."

        Memiş, şehrin sahil bandını basan suyun deşarj edilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Suyun çekildiği bölgelerde zarar gören esnafın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla, Sayın İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda, bu zarar tespitleri yapıldıktan sonra inşallah esnafımızın ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Yeter ki cana gelmesin. Diğer hususları devletimiz inşallah çözecektir." dedi.

        Bölgede suyun tahliyesine yönelik 100'e yakın araç bulunduğuna dikkati çeken Memiş, yaklaşık 300'e yakın AFAD gönüllüsü, kamu görevlileri ve Türk Kızılayı ile vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

        Afet nedeniyle herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

        "Bütün yetkililerin çabası neticesinde dünden itibaren 217 vatandaşımız bölgeden tahliye edildi. İnşallah suyu buradan tahliye ettikçe, ulaşamadığımız dükkanlara da ulaşacağız, temizliklerine yardımcı olacağız ve zararların giderilmesini temin edeceğiz. Bu afeti yaşayan, olumsuz hava şartlarının sebep olduğu duruma maruz kalan İskenderunlu hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah devletimizin imkanlarıyla, vatandaşlarımızın hayır dualarıyla bu zor durumun da üstesinden hep birlikte gelişeceğiz."

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