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        Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı

        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan statik proje ve uygulama denetçisi M.T. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:18
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        Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
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        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan statik proje ve uygulama denetçisi M.T. tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 45 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Cemil Çapar Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firmasına bağlı statik proje ve uygulama denetçisi M.T. gözaltına alındı.

        Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen M.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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