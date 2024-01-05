Hatay'da 2 zanlı, motosiklet çaldıkları iddiasıyla tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Kurtuluş mahallelerinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda motosikletleri İ.İ. ve H.A'nın çaldıkları tespit edildi.

Ekipler şüphelileri belirledikleri adreslerin yakınında kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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