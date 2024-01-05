Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bağırsağında doğuştan kese olan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

        Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bağırsağında doğuştan kese olan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da bağırsağında doğuştan kese bulunan 6 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Samandağ ilçesinde Sinem ve Özgür Miçooğlulları çifti, şiddetli karın ağrısı olan çocukları Ali Eren'i Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

        Doktorlar yapıkları muayene, tetkik ve görüntülemelerden sonra 6 yaşındaki Ali Eren'in ince bağırsağında kese olduğunu tespit etti.

        Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve Dr. Lina Miçooğulları tarafından 3 saat süren ameliyatla çocuğun ince bağırsağında bulunan ve hayati risk oluşturan kese alındı.

        HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, meckel divertikülünün (bağırsakta kese) anne karnındayken bir kanalın kapanmamasına bağlı oluştuğunu ve her 100 çocuktan 2'sinde görülebildiğini söyledi.

        Hastalığın en sık belirtisinin şiddetli karın ağrısı ve dışkıda kanama olarak kendini gösterdiğini aktaran El, şöyle konuştu:

        "Meckel divertikülü karın ağrısına sebep olan aynı akut apandisit gibi ve sıklıkla karışan bir klinik tablodur. Meckel divertikülü bizim tıbbi ifademiz ama halk arasında anlaşılabilir şekilde olan kısmı bir bağırsağın kesesi. Bu ince bağırsaktan kaynaklı bir kese ancak bağırsağın tüm katmanlarını, salgılarını içeriyor. İltihaplanmaya, tıkanıklığa, bağırsağın delinmesine ve kanamaya neden olabiliyor. Apandisit gibi şiddetli bir karın ağrısına sebep olabiliyor. Bazı zamanlar kendi etrafında dönüp organ bir şekilde çürüyüp patlayabiliyor. Maalesef ki ölümcül olabilecek tabloya sebep olabiliyor. Özellikle karın ağrılarında Meckel divertikülünün unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlamakta fayda var."

        Babası Özgür Miçooğlulları da sürekli şiddetli karın ağrısı çeken çocuğunun ameliyatla sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Statik projesi olmayan ve depremde yıkılan binanın mühendisinden "Antakya'n...
        Statik projesi olmayan ve depremde yıkılan binanın mühendisinden "Antakya'n...
        Dörtyol'da güreş müsabakası düzenlendi
        Dörtyol'da güreş müsabakası düzenlendi
        Hatay'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
        Hatay'da Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bul...
        Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bul...