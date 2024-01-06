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        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anlaştı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Görkem Sertel'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:25
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        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anlaştı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Görkem Sertel'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, Görkem Sertel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Görkem Sertel." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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