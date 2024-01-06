Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anlaştı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Görkem Sertel'i transfer etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Görkem Sertel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, Görkem Sertel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Görkem Sertel." ifadeleri kullanıldı.
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