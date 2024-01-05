Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.A. yaşamını yitirirken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Polis kavgaya karışan B.Ç, M.Ç ve F.Ç'yi gözaltına aldı.