Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.A. yaşamını yitirirken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.
Polis kavgaya karışan B.Ç, M.Ç ve F.Ç'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.