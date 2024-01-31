Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor

        MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir kamu binasının dış cephesinde yer alan Atatürk rölyefini enkazda molozların arasından bulup çıkaran esnaf, temizlediği rölyefi dükkanının önünde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir kamu binasının dış cephesinde yer alan Atatürk rölyefini enkazda molozların arasından bulup çıkaran esnaf, temizlediği rölyefi dükkanının önünde sergiliyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, esnaf Seyfi Akgün'ün merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Mahallesi'ndeki beyaz eşya satışı yaptığı iş yeri yıkıldı.

        Akgün, bu bölgede daha önce bir kamu binası olarak kullanılan binanın da yıkıldığını, yapının dış cephesindeki büyük Atatürk rölyefinin ise enkazda molozlar arasında kaldığını fark etti.

        Atatürk kabartmasının molozlar arasında kalmasına gönlü razı olmayan Akgün, arkadaşlarının da yardımıyla enkazdan çıkardığı rölyefi temizleyip konteyner dükkanının önüne koydu.

        Seyfi Akgün, AA muhabirine, yıkılan kamu binasının enkazında Atatürk rölyefini görünce bulunduğu yerden çıkardıklarını söyledi.

        Akgün, "Atatürk'ün yere düşmesine gönlümüz razı gelmedi. O yüzden bir resim de olsa bazı değerlerimiz vardır. Bayrağı biz yerde görsek Türk vatandaşı olarak bayrağımızı yerden kaldırırız. Atatürk'ün resmini de biz yerden kaldırdık. Layık olduğu, daha güzel bir yere koymayı düşünüyoruz." dedi.

        - "Burada kalıp mücadelemizi sürdüreceğiz"

        Atatürk'ün sadece rölyefine sahip çıkmadıklarını, onun emaneti Hatay'a da sahip çıkacaklarını vurgulayan Akgün, şöyle konuştu:

        "Atatürk ne dedi? 'Hatay benim şahsi meselemdir.' Dolayısıyla bu söz çok anlam yüklü bir söz. Hatay, Atatürk'ün şahsi meselesiyse o da bize emanettir. Hatay da bize emanet olduğu için buraya sahip çıkacağız. Ben normalde aslen Trabzonluyum. 50 yıldır Hatay'da yaşıyorum. Dedelerim gelmiş buraya. Biz istesek buradan Trabzon'a gidebilirdik. Şu an yaylalarda temiz havada yaşayabilirdik. Bu zamana kadarki çalıştığımız, biriktirdiğimiz maddiyat bizi bundan sonra daha güzel şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da, Trabzon'da yaşatabilirdi. Ama biz Hatay'da kalıp mücadele etmeyi seçtik. Hatay'ı yüz üstü bırakmak istemedik. İyi günde buranın ekmeğini yiyip de kötü günde buradan kaçmak olmaz. Bu yüzden Hatay'a sahip çıkacağız. Ben burada bir esnafım. Burada bulunmaktaki amacım mal satıp para kazanmak değil. Konteynerde yaşayan bir hemşehrimin bir buzdolabı lazım olduğu zaman da ona bir buzdolabı, çamaşır makinesi alabileceği bir iş yeri olsun diye bu zor şartlarda burada kalmayı tercih ettik."

        Akgün, Hatay'da kalmanın belli zorlukları olduğunu ancak buna rağmen Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını, kentin eski güzel günlerine dönmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

        Umutlarını kaybetmediklerini ve Hatay'da kalıp mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirten Akgün, "Herkes buradan giderse Hatay bir hayalet şehir olacak. Biz bunu istemiyoruz. Burada kalıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Hatay bizim için çok önemli bir emanet. Biz bu toprağa sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çaldığı tekerlekli sandalyeye binerek gezdi!
        Çaldığı tekerlekli sandalyeye binerek gezdi!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Dükkanlar prefabrik, künefenin lezzeti...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Dükkanlar prefabrik, künefenin lezzeti...
        Depremde 9 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Bu apartmanı hatırlayamadım
        Depremde 9 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Bu apartmanı hatırlayamadım
        Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Depremde 9 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi yaptığı binayı hatırlamıyor...
        Depremde 9 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi yaptığı binayı hatırlamıyor...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde zarar gören Hatay'ın tarihi m...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde zarar gören Hatay'ın tarihi m...
        Hatay'da gönüllü kadınlar, Filistinliler için battaniye ve kışlık giysi üre...
        Hatay'da gönüllü kadınlar, Filistinliler için battaniye ve kışlık giysi üre...