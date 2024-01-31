6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor

MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir kamu binasının dış cephesinde yer alan Atatürk rölyefini enkazda molozların arasından bulup çıkaran esnaf, temizlediği rölyefi dükkanının önünde sergiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, esnaf Seyfi Akgün'ün merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Mahallesi'ndeki beyaz eşya satışı yaptığı iş yeri yıkıldı.

Akgün, bu bölgede daha önce bir kamu binası olarak kullanılan binanın da yıkıldığını, yapının dış cephesindeki büyük Atatürk rölyefinin ise enkazda molozlar arasında kaldığını fark etti.

Atatürk kabartmasının molozlar arasında kalmasına gönlü razı olmayan Akgün, arkadaşlarının da yardımıyla enkazdan çıkardığı rölyefi temizleyip konteyner dükkanının önüne koydu.

Seyfi Akgün, AA muhabirine, yıkılan kamu binasının enkazında Atatürk rölyefini görünce bulunduğu yerden çıkardıklarını söyledi.

Akgün, "Atatürk'ün yere düşmesine gönlümüz razı gelmedi. O yüzden bir resim de olsa bazı değerlerimiz vardır. Bayrağı biz yerde görsek Türk vatandaşı olarak bayrağımızı yerden kaldırırız. Atatürk'ün resmini de biz yerden kaldırdık. Layık olduğu, daha güzel bir yere koymayı düşünüyoruz." dedi.

- "Burada kalıp mücadelemizi sürdüreceğiz"

Atatürk'ün sadece rölyefine sahip çıkmadıklarını, onun emaneti Hatay'a da sahip çıkacaklarını vurgulayan Akgün, şöyle konuştu:

"Atatürk ne dedi? 'Hatay benim şahsi meselemdir.' Dolayısıyla bu söz çok anlam yüklü bir söz. Hatay, Atatürk'ün şahsi meselesiyse o da bize emanettir. Hatay da bize emanet olduğu için buraya sahip çıkacağız. Ben normalde aslen Trabzonluyum. 50 yıldır Hatay'da yaşıyorum. Dedelerim gelmiş buraya. Biz istesek buradan Trabzon'a gidebilirdik. Şu an yaylalarda temiz havada yaşayabilirdik. Bu zamana kadarki çalıştığımız, biriktirdiğimiz maddiyat bizi bundan sonra daha güzel şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da, Trabzon'da yaşatabilirdi. Ama biz Hatay'da kalıp mücadele etmeyi seçtik. Hatay'ı yüz üstü bırakmak istemedik. İyi günde buranın ekmeğini yiyip de kötü günde buradan kaçmak olmaz. Bu yüzden Hatay'a sahip çıkacağız. Ben burada bir esnafım. Burada bulunmaktaki amacım mal satıp para kazanmak değil. Konteynerde yaşayan bir hemşehrimin bir buzdolabı lazım olduğu zaman da ona bir buzdolabı, çamaşır makinesi alabileceği bir iş yeri olsun diye bu zor şartlarda burada kalmayı tercih ettik."

Akgün, Hatay'da kalmanın belli zorlukları olduğunu ancak buna rağmen Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını, kentin eski güzel günlerine dönmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Umutlarını kaybetmediklerini ve Hatay'da kalıp mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirten Akgün, "Herkes buradan giderse Hatay bir hayalet şehir olacak. Biz bunu istemiyoruz. Burada kalıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Hatay bizim için çok önemli bir emanet. Biz bu toprağa sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.