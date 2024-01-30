Hatay'da gönüllü kadınlar, Filistinliler için battaniye ve kışlık giysi üretiyor Hatay'ın Arsuz ilçesinde dikiş eğitimi alan kadınlar, Gazze için battaniye ve kışlık kıyafet tasarlıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dikiş eğitimi alan kadınlar, Gazze için battaniye ve kışlık kıyafet tasarlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Gözcüler ve Expo konteyner kentlerinde açılan dikiş ile el sanatları kurslarında 200 kadın eğitim alıyor.

Mesleğin inceliklerini öğrenen katılımcılar, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda bulunan Gazzeliler için de battaniye, eşofman, içlik, atkı ve bere üretiyor.

- "Tek yürek şekilde destek olmaya çalışıyoruz"

Usta öğretici Mutlu Parlar, AA muhabirine, dikiş makinelerinin Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi verenler için çalıştığını söyledi.

Tasarlanan ürünlere değinen Parlar, şöyle devam etti:

"Biz genel olarak burada öğrencilere destek amaçlı çantalar üretiyorduk. Fakat yakın zamanda Gazze'ye destek amaçlı çocuklar için pijama takımı, havlu ve polar battaniye tasarımına geçtik. Elimizden geleni yapmaya, tek yürek destek olmaya çalışıyoruz."

Kursiyerlerden Gamze Polat (24), Gazze için konteyner kentte bir şeyler yapıyor olmanın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Emine Sözer (28), çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Onlara elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.