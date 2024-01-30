Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da gönüllü kadınlar, Filistinliler için battaniye ve kışlık giysi üretiyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde dikiş eğitimi alan kadınlar, Gazze için battaniye ve kışlık kıyafet tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da gönüllü kadınlar, Filistinliler için battaniye ve kışlık giysi üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde dikiş eğitimi alan kadınlar, Gazze için battaniye ve kışlık kıyafet tasarlıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Gözcüler ve Expo konteyner kentlerinde açılan dikiş ile el sanatları kurslarında 200 kadın eğitim alıyor.

        Mesleğin inceliklerini öğrenen katılımcılar, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda bulunan Gazzeliler için de battaniye, eşofman, içlik, atkı ve bere üretiyor.

        - "Tek yürek şekilde destek olmaya çalışıyoruz"

        Usta öğretici Mutlu Parlar, AA muhabirine, dikiş makinelerinin Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi verenler için çalıştığını söyledi.

        Tasarlanan ürünlere değinen Parlar, şöyle devam etti:

        "Biz genel olarak burada öğrencilere destek amaçlı çantalar üretiyorduk. Fakat yakın zamanda Gazze'ye destek amaçlı çocuklar için pijama takımı, havlu ve polar battaniye tasarımına geçtik. Elimizden geleni yapmaya, tek yürek destek olmaya çalışıyoruz."

        Kursiyerlerden Gamze Polat (24), Gazze için konteyner kentte bir şeyler yapıyor olmanın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

        Emine Sözer (28), çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Onlara elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ele geçirildi
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ele geçirildi
        Hatay'da 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
        Hatay'da 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Hatayspor, Cemali Sertel'i renklerine bağladı
        Hatayspor, Cemali Sertel'i renklerine bağladı
        Hatay'da kamyonetin tır ve işçi servisiyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5...
        Hatay'da kamyonetin tır ve işçi servisiyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5...
        İşçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
        İşçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı