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        Haberler Gündem Güncel HIRSIZIN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜSÜ! Çaldığı tekerlekli sandalyeye binerek gezdi!

        Çaldığı yürüme engellinin akülü tekerlekli sandalyesiyle gezip, hurda topladı

        Adana'da pes artık dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Kentte bir hırsız, yürüme engelli bir kişiye ait tekerlekli sandalyeyi çaldı. Çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binip hurda toplayan ve 8 kilometre gezen şüphelinin o anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:14
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        Çaldığı tekerlekli sandalyeye binerek gezdi!
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        Adana'da yürüme engelli Yasin O.'nun şarja takılan akülü tekerlekli sandalyesini çalıp, hurda toplayan Sedat D. (39), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 21 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini şarj olması için evinin önüne bıraktı. Sokakta yürüyen Sedat D., sandalyeyi görünce çaldı.

        Çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binip, 8 kilometre gezen Sedat D., ardından evine gitti. Sedat D., ertesi gün konteynerlerdeki atık plastik, kağıt ve hurda demirleri toplayıp, sandalyeye yükleyerek taşıdı. Sedat D.'nin hırsızlık ve sandalye ile hurda topladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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        268 LİRAYA SATMIŞ

        Yasin O.´nun ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Sedat D.'yi tespit etti. Sedat D., Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Bir süre gezdikten sonra akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitti. Ben de sandalye ile topladığım malzemeleri, yoldan geçen bir eskiciye 268 liraya sattım" dedi. İşlemlerinin ardından Sedat D., tutuklandı.

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        #haberler
        #adana
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