Depremde 9 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Bu apartmanı hatırlayamadım HATAY´da 6 Şubat depremlerinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yıkılan Rende Esenpark Evleri'ne ilişkin soruşturma tamamlanarak, 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında `bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma´ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen, binanın müteahhidi tutuksuz sanık A.S.R. (85), "Bu apartmanı hatırlayamadım. Söz konusu apartmanı yapıp yapmadığıma dair şu an herhangi bir bilgim yok" dedi.

HATAY´da 6 Şubat depremlerinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yıkılan Rende Esenpark Evleri'ne ilişkin soruşturma tamamlanarak, 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında `bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma´ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen, binanın müteahhidi tutuksuz sanık A.S.R. (85), "Bu apartmanı hatırlayamadım. Söz konusu apartmanı yapıp yapmadığıma dair şu an herhangi bir bilgim yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi´ndeki 9 katlı Rende Esenpark Evleri yıkıldı. Enkazda, 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuksuz sanıklar, binanın müteahhidi A.S.R, proje ve uygulama denetçisi İ.S., kontrol elemanı H.A. ile tutuklu sanıklar statik proje müellifi C.T., yapı denetim sorumlusu G.T, proje ve uygulama denetçisi M.K. hakkında `bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma´ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi. İddianame, Hatay 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MALZEME KALİTESİ, YETERSİZ

İddianamede, savcı nezaretinde bilirkişilerle olay yerinde incelemelerde bulunulduğu ancak binanın enkaz halinde olması nedeniyle gözlem çukuru açılarak zemin incelemesi yapılamadığı anlatıldı. Bilirkişideki zemin etüt raporunda ise birinci sondaj kuyusunda yer altı suyuna rastlanılmadığı, ikinci ve üçüncü sondaj kuyularında da 6´ncı metrede yer altı suyuna rastlandığı kaydedildi. Ayrıca, temel donatı alanları, temel zemin emniyet gerilmesi ve perde donatı alanının yetersiz bulunduğu, malzeme kalitesinin de yetersiz olduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen müteahhit A.S.R., hakkındaki suçlamaları reddetti. Binayı inşa edip etmediğini hatırlamadığını iddia eden A.S.R. "Bu apartmanı hatırlayamadım. Söz konusu apartmanı yapıp yapmadığıma dair şu an herhangi bir bilgim yok. Bu apartmanın yapı denetimcisi G.T.'yi de hatırlamıyorum. Herhangi bir bilgim yok. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

YANINDA ÇALIŞANLARA SUÇU ATTI

Binanın yapı denetim sorumlusu tutuklu sanık G.T. ise binanın 2017'de yapımına başlandığını belirtti. G.T., "Biz projelere uygun olarak yapı denetimi gerçekleştirdik. Ben şirkette imza yetkilisi olarak bulunuyorum. Yapı denetim kuruluşunun sahibiyim. Binaları yanımda çalışan yapı denetçisi mühendisler denetler. Bu binada proje ve uygulama denetçisi olarak mimar İ.S. ve inşaat mühendisi M.K. yapı denetimini gerçekleştirdi" diye kendini savundu.

BİNAYA HİÇ GİTMEMİŞ

Proje ve uygulama denetçisi, tutuksuz yargılanan mimar İ.S. de binanın yapıldığı dönemde hasta olduğu için Bodrum´da kızının yanında kaldığını öne sürerek, "Yapı denetim şirketi zaman zaman beni arıyordu. Bana her zaman 'Her şey yolunda, gelmene gerek yok' dediler. Ben o tarihte hiç Hatay'a gitmedim, şirketin denetlediği hiçbir binaya imzamı atmadım. Sadece şirkette isim olarak yer aldım, saha görevine katılmadım. Eğer ki yapı denetim evraklarında benim imzam varsa bu imzaları benim yerime başkasının attığını düşünüyorum. Binanın yıkıldığından da haberim yok" beyanında bulundu.

Tutuklu sanıklardan statik proje müellifi C.T. ise "Malzemelerin alımı konusunda sorumluluğum olmamakla beraber yanlış yöntemlerle alındığına şahit oldum. Suçsuzum" ifadelerine yer verdi.

Tutuklu proje ve uygulama denetçisi M.K. ve tutuksuz kontrol elemanı H.A. da yıkılan binanın evraklarına imza atmadıklarını ileri sürdü.