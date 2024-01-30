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        Hatay'da 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:23
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        Hatay'da 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.D'nin iş yerini aradı.

        Aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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