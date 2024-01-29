İşçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan işçi servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpıp, karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.