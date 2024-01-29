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        İşçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan işçi servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:55
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        İşçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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        HATAY'ın Arsuz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan işçi servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpıp, karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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