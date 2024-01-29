Belen'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Hatay'ın Belen ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Atik Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, ziyaret ettikleri yaylada piknik yaptı.

Çocuklar da kartopu oynayıp, kızak ve çuvallarla kayarak yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

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