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        Belen'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Hatay'ın Belen ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:40
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        Belen'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Hatay'ın Belen ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede etkili olan kar yağışının ardından Atik Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Karda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, ziyaret ettikleri yaylada piknik yaptı.

        Çocuklar da kartopu oynayıp, kızak ve çuvallarla kayarak yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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