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        Hatay'da kamyonetin tır ve işçi servisiyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kamyonetin önce tır, ardından işçi servisiyle çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:54 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:05
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        Hatay'da kamyonetin tır ve işçi servisiyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kamyonetin önce tır, ardından işçi servisiyle çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.G. (34) idaresindeki 31 GE 256 plakalı kamyonet, Çetillik Mahallesi Arsuz-İskenderun kara yolunda geri manevra yaparak yola çıkan T.K. yönetimindeki 31 AIA 669 plakalı tıra çarpıp karşı yöne geçtikten sonra S.B. idaresindeki 31 C 9012 plakalı işçi servisine çarptı.

        Kazada işçi servisi ve kamyonet devrildi, işçi servisindeki Aynur Deniz hayatını kaybetti. Serviste bulunan ve akraba olan S.A, S.D, N.D, S.D. ve D.A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Deniz'in cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güvenlik kamerasında, İskenderun istikametine giden kamyonetin kara yoluna geri manevra yaparak çıkan tırla çarpışıp karşı yöne geçtiği ve gelen işçi servisiyle çarpıştığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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