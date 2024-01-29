Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selim Fırıncıoğulları'nın (24) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Samandağ-Arsuz sahil yolunda yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fırıncıoğulları'nın cenazesi morga kaldırıldı.​​​​​​​

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