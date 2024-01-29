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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:16
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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Selim Fırıncıoğulları'nın (24) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Samandağ-Arsuz sahil yolunda yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Fırıncıoğulları'nın cenazesi morga kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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