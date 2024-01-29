Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

HATAY(AA- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yolcu durağı ve çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Recep E'nin kullandığı 31 P 1622 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yolcu durağı ve çöp konteynerine çarpan araç, devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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