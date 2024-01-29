Hatayspor, Cemali Sertel'i renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapımızda yetişen, sonrasında Rizespor, Antalyaspor ve son olarak Başakşehir´de forma giyen sol bek Cemali Sertel´in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, kulübü Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Cemali Sertel´e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."
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