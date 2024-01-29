Hatayspor, Cemali Sertel'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapımızda yetişen, sonrasında Rizespor, Antalyaspor ve son olarak Başakşehir´de forma giyen sol bek Cemali Sertel´in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, kulübü Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Cemali Sertel´e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."