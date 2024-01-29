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        Hatayspor, Cemali Sertel'i renklerine bağladı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:50
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        Hatayspor, Cemali Sertel'i renklerine bağladı
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

        Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapımızda yetişen, sonrasında Rizespor, Antalyaspor ve son olarak Başakşehir´de forma giyen sol bek Cemali Sertel´in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, kulübü Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Cemali Sertel´e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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