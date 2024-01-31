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        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:35
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        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Gaziantep-Hassa kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde, A.Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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