Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gaziantep-Hassa kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde, A.Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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