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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        HATAYSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:55
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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        HATAYSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 22'nci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının çalışmalarına başladı.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 1 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor ile Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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