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        İskenderun'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:41
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        İskenderun'da çıkan bahçe yangını söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Denizciler Mahallesi Akçay mevkisinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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