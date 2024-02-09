Hatay'da evinde 2 bin 50 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da evinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Hatay'da evinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 50 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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