Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi'nden Hatay'da günde 4 bin ton enkazı ayrıştıracak tesiste inceleme

JAPONYA'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, ülkesinin de desteğiyle inşa edilen, günde 4 bin ton enkaz ayrıştırma kapasiteli geri dönüşüm tesisinde incelemelerde bulundu. Takahiko, "Ne yazık ki Japonya, yaşadığı deprem felaketlerinde çok fazla zarar görmüş ve bu sebeple enkaz yönetimi konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olmuş bir ülkedir. JICA'nın sağladığı teknik iş birliği de dahil olmak üzere bu alandaki desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan veya sonrasında kontrollü şekilde yıkılan binaların enkazlarının geri dönüştürülmesi için Japonya ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi başlatıldı. Valilik tarafından yürütülen proje kapsamında Altınözü ilçesi Enek Mahallesi'ndeki enkaz döküm sahasına günlük 4 bin ton enkazı ayrıştıracak tesis kuruldu. Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, beraberindeki UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ile tesiste incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Masatlı, çalışmalar hakkında Katsumata'ya bilgi verdi.

İncelemede konuşan Vali Mustafa Masatlı, deprem nedeniyle kent genelindeki binaların yüzde 40'ının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. 88 bin 400'den fazla binanın enkazını kaldırdıklarını kaydeden Masatlı, "Bağımsız bölüm olarak ifade edersek 327 binden fazla bağımsız bölümün de enkazını kaldırmış durumdayız. Bunu metrekare olarak ifade edersek 37,2 milyon metrekare inşaat alanı, 17 milyon metreküp de inşaat enkazı oluşmuş durumda. Bununla ilgili de 23 enkaz döküm alanı belirlendi ve bu alanlardan biri, şu an bulunmuş olduğumuz Emek Enkaz Döküm Sahasıdır" dedi.

Dost ve kardeş ülke Japonya'nın deprem ve enkaz malzemelerinin bertarafı konusunda tecrübeli olduğunu kaydeden Masatlı tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"Enkaz kaldırırken bir yandan da çevreci ve sürdürülebilir hassasiyetler gözetmek durumundayız. Bu tesisimizde beton, demir, plastik ve ahşap malzemeler ayrıştırılacak. Projenin çevreci olmasının yanı sıra yeni yapılaşmada, yeni imarda da faydaları olacak. Enkazını kaldırdığımız 88 bin 400 binanın yerine bu kadar bina yapmamız lazım ve bu binalar için de bizim agregalara, betona, çimentoya ihtiyacımız var. İşte bu noktada geri dönüştürülen bu malzemeler devreye giriyor. Bizim bu malzemeleri normalde üretmemiz için yeni taş ocakları açmamız, bunun için de enerji kullanmamız, karbon salınımı yapmamız gerekiyor. Yani projeye bütüncül baktığımızda bu tesisin ne kadar önemli bir tesis olduğunu ifade etmek isterim."