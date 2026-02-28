Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "İki maçlık mağlubiyet serisinden sonra bizim için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "İki maçlık mağlubiyet serisinden sonra bizim için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

        Yılmaz, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi hazırlandıkları için Hatayspor'u tebrik etti.

        Güzel bir maç olduğunu dile getiren Yılmaz, "İki maçlık mağlubiyet serisinden sonra bizim için iyi bir galibiyet oldu. Haftaya çok önemli bir maçımız var. Üst sıralardaki yerimizi devam ettirebilmemiz için puan kaybetmeden devam etmemiz lazım. Sonuna kadar çabalayacağız." diye konuştu.




        - Atakaş Hatayspor cephesi

        Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün ise sahaya genç sporcular ile çıktıklarını belirtti.

        Gelecek sezonda deneyim kazanmış sporcularla sahada olmayı hedeflediklerini ifade eden İrtegün, şunları kaydetti:

        "Devam edeceğiz. Zorlu bir deplasmana geçeceğiz. Sezon sonuna geldiğimizde umarım bu kötü sonuçların karşılığında gelecek seneyle alakalı daha fazla deneyim kazanmış oluruz. Daha oturaklı bir takım haline gelmek için en azından 4-5 genç oyuncuyu kazanmış oluruz, umudumuz bu. Son 10 dakika oynanan oyundan çok memnunum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Jim Carrey'nin son hali şaşırttı
        Jim Carrey'nin son hali şaşırttı
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Hatay'da fırtına nedeniyle konteynerin çatısının uçması güvenlik kamerasınd...
        Hatay'da fırtına nedeniyle konteynerin çatısının uçması güvenlik kamerasınd...
        Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı
        Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı
        Vali Masatlı, polis teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya geldi
        Vali Masatlı, polis teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya geldi
        Başkan Öntürk'ten, CHP lideri Özel'e kaldırım taşı ve çöp konteyneri gönder...
        Başkan Öntürk'ten, CHP lideri Özel'e kaldırım taşı ve çöp konteyneri gönder...
        Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 10 gündür habe...
        Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 10 gündür habe...