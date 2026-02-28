Canlı
        Hatay Haberleri

        Hatay'da fırtına nedeniyle konteynerin çatısının uçması güvenlik kamerasında

        Hatay'da fırtına nedeniyle konteynerin çatısının uçması ve park halindeki iki araca zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:07
        Merkez Antakya ilçesinde dün etkili olan fırtınada Akasya Mahallesi'nde bulunan bir şantiyedeki konteynerin çatısı uçtu.

        Uçan çatı park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

        Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

