Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Fatikli Camisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Fatikli Camisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Altınözü ilçesinde Fatikli Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Fatikli Camisi, rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle yeniden ibadete açıldı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende, kadim medeniyet mirasını korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Depremlerin hem modern yapılar hem de tarihi eserler üzerinde ciddi yıkıma yol açtığını hatırlatan Masatlı, afetin ardından yürütülen çalışmalarla yalnızca konut, hastane ve okulların değil, ecdat yadigarı tarihi eserlerin de titizlikle ihya edildiğini kaydetti.

        Masatlı, özgün mimari kimliği korunarak ve tarihi dokusuna bağlı kalınarak yeniden inşa edilen Fatikli Camisi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Vali Masatlı, polis teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya geldi
        Vali Masatlı, polis teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya geldi
        Başkan Öntürk'ten, CHP lideri Özel'e kaldırım taşı ve çöp konteyneri gönder...
        Başkan Öntürk'ten, CHP lideri Özel'e kaldırım taşı ve çöp konteyneri gönder...
        Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 10 gündür habe...
        Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 10 gündür habe...
        Depremde hayvanları ölen üniversite öğrencisi kadın, devlet desteğiyle besi...
        Depremde hayvanları ölen üniversite öğrencisi kadın, devlet desteğiyle besi...
        McDonald's Türkiye, Ramazan dayanışmasını Hatay'a taşıdı
        McDonald's Türkiye, Ramazan dayanışmasını Hatay'a taşıdı
        Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatı park halindeki 2 aracın üzerine uçtu
        Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatı park halindeki 2 aracın üzerine uçtu