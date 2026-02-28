Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:08
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:SarısekiFuat Tosyalı

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kerem Kalkan, Orhun Aydın Duran

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 66 Ating), Engin Can Aksoy (Dk. 73 Ali Yıldız), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 68 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer (Dk. 59 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 61 Danjuma), Sharif Osman, Ensar Arslan, Yiğit Ali Buz (Dk. 59 Melih Şen)

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Brazao, Ajeti, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan (Dk. 70 Mustafa Erdilman), Adem Metin Türk (Dk. 46 Hotic-Dk. 87 Enes Öğrüce), Ali Aytemur (Dk. 70 Furkan Apaydın), Ege Bilsel (Dk. 46 Seferi), Cenk Şen (Dk. 77 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu

        Goller: Dk. 53 Ajeti, Dk. 56 Ali Habeşoğlu, Dk. 64 Brazao (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+1 Sharif Osman (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 85 Ali Habeşoğlu, Dk. 90+2 Brazao (Sipay Bodrum FK)




        HATAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

