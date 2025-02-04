İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği
İskenderun Fenerbahçeliler Derneğince 5 engelli bireye tekerlekli sandalye hediye edildi.
İskenderun Fenerbahçeliler Derneğince 5 engelli bireye tekerlekli sandalye hediye edildi.
Çay Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen programda, Engelliyim Engel Tanımam Derneğinin talebi üzerine temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine verildi.
İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, engelli bireylere yardımlara devam edeceklerini söyledi.
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