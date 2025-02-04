Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğince 5 engelli bireye tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği
        ABONE OL

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğince 5 engelli bireye tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Çay Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen programda, Engelliyim Engel Tanımam Derneğinin talebi üzerine temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine verildi.

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, engelli bireylere yardımlara devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Deprem enkazından ayrıştırılan malzemel...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Deprem enkazından ayrıştırılan malzemel...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın tarihi yapıları mimari özellik...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın tarihi yapıları mimari özellik...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, oğl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, oğl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremin 158. saatinde kurtarılan baba,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremin 158. saatinde kurtarılan baba,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremlerde oluşan tahribatı o...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremlerde oluşan tahribatı o...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da derslik sayısı yatırımlarla de...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da derslik sayısı yatırımlarla de...