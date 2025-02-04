Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 34 BSL 888 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde M.Ö. yönetimindeki 31 ACH4 62 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan N.K, M.A. ve S.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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