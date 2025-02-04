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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:44 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:49
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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ş.A. idaresindeki 34 BSL 888 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde M.Ö. yönetimindeki 31 ACH4 62 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan N.K, M.A. ve S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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