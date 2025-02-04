Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Hatay'da Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'ni inceledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemede bulundu.

Katsumata, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ile tesisi ziyaret etti.

Katsumata ve beraberindekilere, Japon hükümeti ve UNDP işbirliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Valilikçe yürütülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi" kapsamında yapılan tesisteki çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin can kayıplarıyla beraber çok ciddi maddi kayıplara yol açtığını söyledi.

Depremlerde Hatay'da binaların yaklaşık yüzde 40'nın kullanılamaz hale geldiğini belirten Masatlı, şu ana kadar 8 bin 400'den fazla binanın enkazını kaldırdıklarını, 17 milyon metreküp inşaat enkazı oluştuğunu ifade etti.

Masatlı, deprem sonrasında Hatay'da 23 enkaz döküm alanı belirlediklerini, bunlardan birinin de Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi olduğunu dile getirdi.

Tesisin, afet sonrası oluşan enkazın hem bertaraf edilmesi, tekrar ekonomiye kazandırılması hem de başta karbon salımı ve enerji kullanımının azaltılması noktasında önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, depremin ilk anından bu yana destekleri dolayısıyla Japon hükümeti ve milletine teşekkür etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Japonya'nın bölgeye çok sayıda uluslararası yardım ekibini sevk ettiğini, bunun yanında acil yardım malzemesi ulaştırdığını hatırlattı.

Japonya'nın ayrıca 34 milyon dolar hibe ve 550 milyon dolarlık kredi desteği sağladığını belirten Katsumata, Türkiye ile afet atıklarının bertaraf edilmesine ilişkin çok çeşitli teknik işbirlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.