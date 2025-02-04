Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Katsumata Takahiko, depremlerden etkilenen kültür varlıklarının durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin Japonya ziyareti hakkında bilgi alan Katsumata, daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Defne ilçesindeki Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesine giden Büyükelçi Katsumata Takahiko, geçen yıl Japonya'nın Kumamoto kentinde yapılan Dünya Tsunami Farkındalık Günü etkinliğine katılan öğrencilerle görüştü.

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