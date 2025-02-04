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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:11
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Katsumata, programları kapsamında Japon şirketler ve gönüllülerin Kırıkhan ilçesinde bağışta bulunduğu konteynerlerde incelemede bulundu.

        Konteynerlerde esnafla görüşen Katsumata, iş yerlerindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Defne ilçesindeki Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesine giden Büyükelçi Katsumata Takahiko, geçen yıl Japonya'nın Kumamoto kentinde yapılan Dünya Tsunami Farkındalık Günü etkinliğine katılan öğrencilerle görüştü.

        Öğrencilerin Japonya ziyareti hakkında bilgi alan Katsumata, daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Katsumata Takahiko, depremlerden etkilenen kültür varlıklarının durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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